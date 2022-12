Più che buona la prova di Marcelo Brozovic contro il Giappone. Il metronomo interista si è lasciato definitivamente alle spalle l'infortunio dello scorso settembre e si è ripreso il centrocampo croato, guidando i suoi ai quarti di finale del Mondiale dove affronteranno il Brasile.

La Gazzetta dello Sport promuove la prova di Brozo con un 6,5 in pagella: "C'è sempre. Cambiano anche Modric, ma lui no. Lotta, sbuffa, fatica, ma è come le bamboline che restano sempre in piedi. E va a segnare un rigore".