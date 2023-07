Davide Frattesi resta uno dei nomi più caldi del mercato. L'Inter è avanti, mentre il Milan ha parlato di lui con il suo agente Giuseppe Riso ma non con il Sassuolo. Questo quanto risulta a La Gazzetta dello Sport. "L’incontro, inizialmente previsto per questa settimana, ora non può tardare. L’operazione per il Milan è fattibile: Frattesi è caro ma non carissimo, se si considera che nell’operazione può entrare Lorenzo Colombo (o Daniel Maldini).

Probabile bastino, a conguaglio, meno di 30 milioni. Il Milan ci pensa, ci pensa seriamente, ma ora - con l’Inter in pole e Brozovic verso l’Arabia - deve decidere: passare oltre o agire", chiosa la rosea.