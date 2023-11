Se da un lato la sosta toglie, dall'altro dà. In tal senso - come spiega la Gazzetta dello Sport - questa pausa potrebbe giovare a quei giocatori che al momento sono out per infortunio.

In vista di Juve-Inter, ad esempio, Allegri dovrebbe recuperare Weah, non convocato dagli Usa proprio per i suoi guai muscolari. Certo il rientro contro i nerazzurri per Alex Sandro, mentre resta da verificare quello di Danilo. In casa Inter, occhi su Cuadrado: l'ex bianconero potrebbe tornare a disposizione proprio nel match più atteso per lui.