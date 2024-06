Uno dei temi centrali per Oaktree resta la questione stadio. Insieme a Super Champions, Mondiale per Club e le iniziative commerciali negli Usa, l'impianto (spiega oggi il Corriere della Sera) è la chiave per aumentare i ricavi e il valore di mercato del club.

Fausto Zanetton (fondatore di Tifosy) in Consiglio d'amministrazione è un'indicazione in questo senso in chiave futura, di come Oaktree sia alla ricerca di nuovi investitori.