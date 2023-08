Tempi non brevissimi per vedere Scamacca in nerazzurro. "Per l’attaccante azzurro con il West Ham (che potrebbe prendere Nzola) bisognerà trattare sul prezzo, vista la richiesta iniziale degli inglesi pari a 30 milioni - spiega il Corsport -. L’Inter potrebbe spingersi fino a 25, inserendo anche i bonus per una offerta che s’aggira a 30 milioni e valutando anche in questo caso il prestito oneroso con obbligo di riscatto.

La rosa iniziale degli attaccanti papabili si è ristretta proprio attorno a Scamacca, vista la pista rimasta piuttosto tiepida per Morata e la valutazione di 50 milioni attribuita dall’Arsenal a Balogun. Ieri l’americano per l’amichevole tra gli inglesi e il Monaco non si è accomodato nemmeno in panchina e l’Inter potrebbe valutare un nuovo profilo soltanto riuscendo a cedere Correa, fin qui mai oggetto di vere e proprie offerte da altri club".