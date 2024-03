Grandi sorrisi in casa Inter dopo l'amichevole dell'Argentina contro la Costa Rica. Come sottolinea il Corsport, in un colpo solo, i nerazzurri hanno ritrovato Lautaro all’appuntamento con il gol in nazionale e scoperto Valentin Carboni tra i grandi con la maglia dell’Albiceleste.

Il Toro è tornato al gol con la sua nazionale dopo un lungo digiuno, ottenendo quindi grande energia per questo finale di stagione in nerazzurro. Carboni invece rientrerà al Monza per le ultime 9 giornate di Serie A e poi si riaccaserà all’Inter, quando a fine giugno terminerà il prestito secco. Secondo il quotidiano romano, più avanti il club di Viale della Liberazione prenderà una decisione su quale sia la soluzione migliore per il futuro del classe 2005, che in questa stagione ha mostrato a più riprese le sue doti e ha ancora ampi margini di crescita.