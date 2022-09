Inzaghi si aggrappa all'effetto San Siro. L'ultima squadra ad uscire indenne dal Meazza interista è stata la Fiorentina lo scorso 19 marzo, poi 7 successi di fila (4 nello scorso torneo e 3 in quello attuale). Come spiega il Corriere dello Sport, la spinta del popolo interista è imponente e i giocatori sanno come sfruttare l'entusiasmo delle tribune sempre piene, con la media che ormai sfiora i 70mila spettatori a partita. "Per la precisione 69.770 - si legge sul quotidiano romano -. Numeri straordinari, evidentemente. E il trend non si esaurirà certo in occasione nel match con la Roma. Già la scorsa settimana era stata superata quota 70mila e quindi si veleggia verso il tutto esaurito, nonostante gli ultimi risultato negativi. L'auspicio è che ci sia un bis pochi giorni dopo nella gara di Champions con il Barcellona". Da capire quale sarà l'accoglienza visto il periodo buio.