Delusione grande in casa Inter per l'eliminazione dalla Champions: il piano era quello di divertirsi in Europa con lo scudetto già in tasca. Piano mandato in fumo da Simeone e i suoi.

Ieri Inzaghi, assieme al suo staff, ha preparato per ore la partita di domenica con il Napoli e - come riferisce il Corsport - ha fatto un breve discorso alla squadra prima di una seduta leggera per chi non era sceso in campo a Madrid e di scarico per il resto del gruppo. Il tecnico ha toccato un altro tasto con l’idea di allontanare il rischio di un contraccolpo negativo dopo il ko in Champions: scucire lo scudetto dalle maglie dei campioni in carica, blindando la seconda stella.