Per ora niente multa: l'Inter crede alla versione di Francesco Acerbi. Ad ogni modo - come sottolinea il Corsport - il giocatore è stato convocato per "un confronto al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera (domenica, ndr)", come si legge nel comunicato diffuso dal club nerazzurro ieri all'ora di pranzo.

La scelta di non continuare a Coverciano è stata presa in maniera consensuale, con l'Inter tenuta costantemente aggiornata dalla Federazione. Il confronto tra Acerbi e la dirigenza avverrà probabilmente in mattinata, con i vertici del club nerazzurro che comunque hanno avuto già modo di parlare con il giocatore, che ha assicurato di non aver rivolto nessun insulto razzista a Juan Jesus. E allora si proverà a ricostruire in maniera più dettaglia quando avvenuto tra l’ex-Lazio e il difensore del Napoli. L’obiettivo, evidentemente, è anche quello di raccogliere elementi che potrebbero essere utili per una strategia difensiva.

Secondo il CdS, Acerbi avrebbe fatto meglio a non parlare ieri al ritorno da Coverciano. L'Inter attende le mosse delle istituzioni per valutare il da farsi su un caso ormai già deflagrato a livello mediatico.