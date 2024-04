Oltre a Cuadrado, Inzaghi probabilmente non potrà contare su Bastoni e De Vrij. Domani a Udine - come conferma il Corsport - il tecnico nerazzurro dovrebbe fare a meno dei due difensori che anche ieri si sono allenati a parte e non saranno rischiati: remote le chance di un recupero in extremis. Ad ogni modo, tutte le decisioni saranno rimandate a oggi.

Carlos Augusto, quindi, si candida per una maglia in difesa, con Dumfries in vantaggio su Darmian e Arnautovic a disposizione in panchina. Oggi alla Pinetina i nerazzurri si alleneranno a mezzogiorno, poi verso metà pomeriggio ci sarà il decollo da Malpensa in direzione Trieste e poi Udine.