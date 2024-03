Secondo Luigi Garlando, nel suo commento per La Gazzetta dello Sport, "l'Inter è rimasta al Civitas Metropolitano: Lautaro e Thuram ancora insufficienti, vantaggio (Darmian) compromesso da una leggerezza difensiva".

"La seconda stella non vacilla - si legge - Ma la squadra è stanca, visibilmente e comprensibilmente, dopo la lunga fuga e tante partite ravvicinate. A partire dalla ThuLa e da colonne che hanno tirato per mesi la carretta, come Barella. Il Napoli ha subito a lungo, sempre tristemente distante dal bel ricordo di sé, incapace di produrre bellezza in velocità come un tempo, senza l’acciaccato Osimhen e con un Kvaratskhelia minore. Ma nell’ultima mezz’ora, piena di buona volontà, con un Lobotka cresciuto, ha meritato il pari di Juan Jesus. Il titolo della serata? Un mesto passaggio di consegne".