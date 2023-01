Forte del 3-0 al Milan, che ha portato in dote la Supercoppa italiana, l'Inter si riaffaccia al campionato con l'obiettivo di non perdere ulteriormente contatto da un Napoli che al giro di boa ha totalizzato la bellezza di 50 punti. Per farlo, secondo Luigi Garlando, dovrà dare continuità di risultati attraverso il gioco: "L’Inter sa che l’Empoli, costruito per giocare bene, può fare di questi scherzi e avrà una ragione in più per non distrarsi - ha scritto il giornalista sulla Gazzetta dello Sport -. Non meno della continuità di risultati, sarà importante per l’Inter confermare la solidità di gioco mostrata in Arabia Saudita. Il gioco resta la miglior garanzia di lunga durata.