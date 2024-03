Franco Causio parla oggi a Tuttosport in un'intervista nella quale specifica la sua posizione riguardo al futuro della Juventus, che passerà inevitabilmente da quelle che saranno le migliorie sul mercato. Già oggi, però, secondo Causio si potrebbe tentare una mossa per superare il periodo di crisi. "Proverei Nicolussi Caviglia in cabina di regia, merita la chance di partire titolare. Tra l’altro questo ragazzo, quando ha giocato dall’inizio, ha sempre fatto bene come per esempio contro Inter e Monza nel girone d’andata".

"Che cosa manca alla Juve per provare a raggiungere l’Inter? Servono 3-4 elementi con gli attributi per svoltare e fare il salto di qualità - prosegue Causio -. Sono i giocatori che fanno i risultati e rendono un allenatore bravo o meno bravo. Rispetto al passato mancano i campioni in questa Juve. Basta guardare la panchina: prima c’erano dei top player pronti a entrare, adesso dei giovani alle prime armi e di belle speranze. Così diventa dura cambiare il volto della partita".