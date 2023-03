Tra gli intervistati della Gazzetta dello Sport in vista di Porto-Inter c'è anche Gianfranco Bedin, che ricorda la finale di Coppa dei Campioni 1965 contro il Benfica. "Eravamo più rilassati, venivamo dalla Coppa dei Campioni vinta l'anno precedente, avevao meno pressioni di oggi. Eravamo la Grande Inter. La finale me la ricordo bene: il campo era pesante, a me toccò marcare Eusebio e il campo in quelle condizioni sicuramente mi agevolò. Auguro all'Inter di avere la stessa forza di gruppo di quella squadra: ci aspettiamo tutti un grande risultato e sono sicuro che arriverà".