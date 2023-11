Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha pubblicato un libro. Il nome è 'Un legame mondiale', dedicato alla vittoria del Mondiale da parte dell'Argentina. Da oggi il libro, in uscita dal 14 novembre, è in preorder in tutti gli store online:

"Ho scritto questo libro dopo aver visto Messi alzare la Coppa del Mondo…” L’Argentina ha da sempre una vicinanza ideale con l’Italia, nel calcio e nella storia. È un rapporto sentimentale, costruito da un vincolo di sangue e dalla grande passione per il fútbol . Un legame che ha visto campioni leggendari calcare i campi da gioco, da Kempes a Maradona, da Caniggia a Batistuta, da Cambiasso a Messi. Zanetti ripercorre questi quarantaquattro anni portando il lettore alla scoperta del suo Paese, approfondendone le tradizioni e le passioni, i momenti gloriosi e quelli bui, fino a indagare il significato culturale del tifo. Il tutto attraverso gli occhi di un ragazzo come molti in Argentina, che calcava i campetti di quartiere e sognava di indossare la camiseta della nazionale, e poi di un calciatore di successo, che non ha solo realizzato quel sogno, ma è anche diventato un capitano leggendario", si legge.