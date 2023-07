Con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, la Pergolettese, società di Serie C, conferma la propria presenza per venerdì 21 luglio all'allenamento congiunto ad Appiano Gentile con l'Inter, ultimo scrimmage per i nerazzurri prima della partenza per la tournée in Giappone. Il club cremasco, che ringrazia la stessa Inter per la disponibilità dimostrata, annuncia che il test avrà inizio alle ore 18.