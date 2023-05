Presente alla stazione Termini di Roma per accogliere la Coppa Italia in arrivo nella Capitale alla vigilia di Fiorentina-Inter, Francesco Totti si è soffermato ai microfoni di Sportmediaset per rispondere ad alcune domande. Ovviamente partendo dalla finalissima dell'Olimpico: "Mi aspetto una finale bellissima, Inter e Fiorentina stanno bene fisicamente, hanno altre finali europee, arrivano con la testa giusta".

Favorita?

"Difficile trovare una favorita, può succedere di tutto in una finale. Tra le due dico Inter, ma sarei contento se la vincesse la Fiorentina. Poi sarebbe bello il riscatto dei nerazzurri in Champions".

Vedi un Rinascimento del calcio italiano?

"Speriamo sia un inizio, non so se era mai successo nella storia di avere tre finaliste. Spero che qualcuno possa portare a casa un trofeo, per far capire che l'Italia è una delle nazioni più importanti nel calcio".



La sentenza Juve riapre il discorso Champions?

"E' cambiato lo scenario, è tutto aperto. Adesso nelle ultime due giornate vedremo chi riuscirà a ottenere questo obiettivo prestigioso".

Futuro Mourinho legato all'Europa League?

"Vincendo il trofeo hai un'altra mentalità con chiunque, certo rimarrebbe sempre Mourinho anche se dovesse perdere".