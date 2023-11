“L’Inter ha qualcosa in più, ha sbagliato veramente poco sia in Champions che in campionato mantenendo un ritmo incredibile”. Questo il pensiero espresso ai microfoni di Tutto Mercato Web da Roberto Stellone, che poi dedica una battuta anche alla Juventus: "Ha solo il pensiero del campionato e può essere un vantaggio. Massimiliano Allegri sta facendo benissimo. La Juve sta facendo un buon campionato”.