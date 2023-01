La netta vittoria contro la Juventus nel big-match di venerdì sera ha permesso al Napoli, anche grazie al pari del Milan a Lecce, di allungare a 9 punti il vantaggio sulla seconda della classe vedendo così sempre più vicino il terzo tricolore della propria storia, offerto a 1,30 su 888sport.it. Più lontane Milan e Inter, divise da un punto in classifica, e viste in testa alla classifica a fine anno a 8 volte la posta. Insieme ai nerazzurri, a -10 dalla vetta, c’è proprio la Juventus, crollata in quota a 12 dopo la cinquina subita al “Maradona”. A caccia di un vero e proprio miracolo sportivo invece Roma e Atalanta, proposte a 51.