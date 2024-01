Dopo le recenti lamentele espresse da Simone Inzaghi sulle condizioni del terreno di gioco, finalmente arriva il rimedio per il prato di San Siro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, già dopo la fine di Milan-Roma sono iniziati i lavori per la posa del nuovo manto erboso: fino a venerdì saranno posati i nuovi blocchi di erba naturale e da sabato inizierà l'operazione più delicata e lunga, ovvero l'inserimento dell'erba artificiale grazie ad appositi macchinari. La rizollatura totale è stata decisa dalle due squadre e costerà in tutto 500.000 euro.

Complice il rinvio di Inter-Atalanta, gara inizialmente prevista per il prossimo weekend (è stata spostata per l'impegno della formazione di Inzaghi in Supercoppa), San Siro sarà pronto per Milan-Bologna di sabato 27. Domani a Milano atterrerà l'agronomo di San Siro, Giovanni Castelli: sovrintenderà ai lavori dopo essere stato una settimana a Riad per curare i campi di allenamenti delle quattro squadre impegnate nella Supercoppa Italiana