In casa Spezia, a breve, potrebbero esserci due Esposito in rosa.

È ormai ai dettagli, infatti, l’acquisto in prestito dall'Inter di Francesco Pio (qui la nostra esclusiva), il più piccolo della famiglia, a cui il fratello maggiore Salvatore ha già spiegato cosa lo attende: "Gli ho detto che La Spezia è una bella città - ha raccontato il centrocampista bianconero sorridendo a Città della Spezia nell’ultimo giorno di ritiro -. Ora aspettiamo l’ufficialità perché non so ancora che cosa manchi. Mio fratello è molto tranquillo, sta festeggiando la vittoria dell’Europeo e poi vedremo dopo le sue vacanze che cosa accadrà".