Antonello Preiti, ex dirigente del Parma, ha parlato a Sportitalia del rinnovo di Lautaro Martinez. Ci sono problemi? "Non credo. Ha sempre portato grande rispetto per la maglia dell’Inter, lo ha dimostrato con il precedente prolungamento. È chiaro che poi è il gioco delle parti: allungare la situazione per trovare un anno in più e qualcosa di più a livello economico. Ma non ci sono problemi particolari e credo che alla fine arriverà il prolungamento con la società".