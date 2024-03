Non solo sollievo quello seminato ieri dalla decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea con l'assoluzione di Francesco Acerbi. A battere un'opinion contraria è Bruno Pizzul, storica voce del calcio italiano che a Il Tempo commenta così quanto deciso da Giudice e Procura Federale: "Ero quasi sicuro che sarebbe stato squalificato, del resto ci sono dei precedenti in cui è bastato il sospetto".

"Invece l'interista se l'è cavato a buon mercato e sono basito, oltretutto l'assoluzione di Acerbi mette in cattiva luce Juan Jesus: ora passa per un visionario che si è inventato tutto, mi dispiace e non mi sembra giusto" ha chiosato.