Dopo aver firmato il rinnovo di contratto con l'Inter, per Pio Esposito è tempo di continuare a coltivare il sogno promozione. Un obiettivo sicuramente non semplice, visto che i liguri devono recuperare cinque lunghezze a un Pisa in forma. Ma la squadra di D'Angelo vuole comunque provarci fino alla fine. Questa sera al Picco in campo lo Spezia contro il Brescia e Pio Esposito giocherà dal 1' in coppia con Di Serio.

La formazione titolare dello Spezia (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Reca; Di Serio, P. Esposito. Allenatore: D'Angelo.