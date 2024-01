Quella di sabato contro il Verona sarà la prima partita stagionale dell'Inter diretta dal 40enne ingegnere edile Marco Piccinini, arbitro della sezione di Forlì designato per il lunch match della 19esima giornata di Serie A. Piccinini che oltretutto ritrova i nerazzurri dopo oltre tre anni: gli unici suoi due precedenti sono entrambi relativi alla stagione 2020-2021, con la vittoria per 5-2 a Benevento e il pareggio per 2-2 in casa con il Parma.