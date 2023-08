L'ex centrocampista Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, analizza i momenti di mercato in entrata dell'Inter: "A me piace, ha preso Frattesi e con Barella saranno due incursori incredibili, Thuram è bravo, gioca più per la squadra. Se dovesse arrivare Arnautovic è un buonissimo colpo. Forse in difesa cè da rivedere qualcosa e il portiere Sommer non mi piace.

Attaccante? Se mi si dice il nome di Morata dico che è un grande affare per l'Inter a questo punto. Non fa tanti gol ma i movimenti che fa aiutano il gioco di squadra. Credo però sia difficile, quindi Arnautovic, che è stato da giovane all'Inter, credo che sia pronto ora"