È André Onana il giocatore scelto dall'Inter per inquadrare l'imminente derby di Champions League con il Milan ai microfoni di Sport Mediaset: "Siamo vicini a un obiettivo, ma oggi sarà una partita difficile. Oggi è importante vincere, quello che è successo la scorsa settimana non conta. Leao? Non importa chi gioca, per noi è importante vincere. Senza paura. Oggi è troppo importante per noi: siamo pronti e dobbiamo vincere questa partita".