Emozioni garantite oggi allo stadio Arechi di Salerno, con il Raduno di Operazione Nostalgia. Quaranta leggende del calcio italiano e internazionale si sfideranno sabato sera in un'amichevole all'insegna dello sport, dell'amicizia e del divertimento, con 20 mila spettatori attesi (dato record dopo i 14mila accorsi per il Raduno dello scorso anno a Ferrara) da tutte le regioni d’Italia. Il fischio d'inizio del match, organizzato con il supporto del portale di intrattenimento Planetwin365.news, è fissato alle 20. L'amichevole riunirà giocatori per un totale di oltre 1.500 gol, 5.000 presenze complessive in Serie A e 100 trofei in campo: tra i grandi protagonisti della serata spicca Roberto Baggio che ritornerà in uno stadio a salutare i tifosi a 20 anni esatti dal suo addio al calcio e i due capitani, Javier Zanetti (recordman straniero per presenze in campionato con l'Inter, con 613 presenze) e Francesco Totti, che vanta 619 presenze in Serie A, tutte con la sua Roma.

BOMBER E CAMPIONI DEL MONDO Il raduno salernitano ospiterà inoltre tre bomber presenti nella classifica dei migliori marcatori di sempre della Serie A: Roberto Baggio (settimo con 205 gol realizzati e a 20 anni dal suo addio al calcio), Antonio Di Natale (sesto a 209) e Francesco Totti, secondo con 250 reti. Ben tre degli attaccanti protagonisti del raduno hanno inoltre conquistato il titolo di capocannoniere in campionato (Francesco Totti, Totò Di Natale, David Trezeguet) e sei di loro sono stati campioni del mondo con tre nazionali diverse (Totti, Amelia, Barzagli, Aldair, Trezeguet e Candela). Non finisce qui, perché per la prima volta una rappresentante del calcio femminile, la leggendaria Patrizia Panico - record di presenze in Nazionale (204) e record di reti in Nazionale (110) prenderà parte all'evento.

UNA GIORNATA DI FESTA Partita a parte, la lunga giornata targata Operazione Nostalgia inizierà già in mattinata nel Fan Village adiacente allo stadio: dalle 10.30 i partner del Raduno accoglieranno i visitatori con attività e momenti di aggregazione per intrattenere i tifosi. Alle 18 si apriranno i cancelli dello stadio, alle 19.35 è atteso l’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento prima del fischio d’inizio delle 20 con la diretta TV su Sportitalia. Ecco l’elenco completo dei 40 giocatori: Roberto Baggio, Francesco Totti, Javier Zanetti, David Trezeguet, Diego Milito, Andrea Barzagli, Antonio Di Natale, Aldair, Patrizia Panico, Ernesto Chevanton, Nicola Ventola, Alessandro Lucarelli, Luigi Di Biagio, Fabio Galante, Stefano Fiore, Antonio Chimenti, Vincent Candela, David Di Michele, Giampiero Maini, Arturo Di Napoli, David Pizarro, Dario Marcolin, Mauro Bressan, Ighli Vannucchi, Cesar, Giacomo Tedesco, Marco Amelia, Antonio Filippini, Emanuele Filippini, Guerino Gottardi, Max Tonetto, Gigi Orlandini, Gigi Garzya, Davide Moscardelli, Giancarlo Pantano, Alberto Savino, Luca Altomare, Vittorio Tosto, Luca Fusco, Ciro De Cesare.