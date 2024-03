Carlo Nicolini, vice-direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha commentato così il caso Acerbi: "Sentenza vergognosa. Non significa nulla essere un giocatore dell'Inter, direi la stessa cosa anche se ci fossero di mezzo Juve, Milan, Brescia, insomma qualsiasi altra squadra. C'erano tutte le premesse per uscirne bene da questo caso, invece è finita nel peggiore dei modi. Intanto per il difensore nerazzurro, ma soprattutto la Figc ne esce in maniera indecente”.