Ufficializzato l'arrivo dalla Sampdoria nei giorni scorsi, Bartosz Bereszynski ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore del Napoli ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "La chiamata del Napoli è stata una bellissima sorpresa, è la squadra più forte d'Italia. Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c'è Giovanni Di Lorenzo che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto".