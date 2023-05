Intervenuto dalle frequenze di Centro Suono Sport, Marco D'Alessandro, esterno del Monza ed ex della Roma, ha parlato del pareggio per 1-1 nel turno infrasettimanale contro la formazione di Mourinho, avversaria oggi dell'Inter: "Ho visto una Roma che ci ha provato nonostante la stanchezza. Quando giochi tante partite ravvicinate si sente. Ad esempio, quando abbiamo battuto l’Inter abbiamo notato che loro erano un po’ stanchi. La Roma ha delle defezioni importanti e quando cominciano a mancarti 4, 5, 6 giocatori diventa dura e difficile vincere anche a Monza o in altri campi. La Roma ha lottato fino alla fine, senz’altro sono segnali positivi. Se riuscisse a recuperare qualcuno, sarebbe importantissimo per loro perché si gioca tanto".

Si parla inevitabilmente di José Mourinho: "Ha un carisma e una personalità davvero unici, ti trasmette qualcosa solo con lo sguardo. A volte si assume più responsabilità del dovuto, lascia più merito ai giocatori per le vittorie e questo è importante per togliere pressione al gruppo. Con lui, a Roma è tornato entusiasmo e la Roma inizia a essere temuta dagli altri, quindi antipatica perché forte”.

Una risposta anche sulla promessa del famoso pullman di Berlusconi: "Solo una battuta goliardica, non è vero (ride, ndr). Il presidente ci racconta un sacco di barzellette".