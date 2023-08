Monchi è preoccupato per la piega che sta prendendo il calciomercato mondiale dopo l'irruzione prepotente dei club dell'Arabia Saudita: "La verità è che secondo me questa cosa ci ha colti tutti in contropiede, non ce lo aspettavamo - ha spiegato il direttore sportivo dell'Aston Villa in esclusiva a Marca -. Sono passati un paio di mesi... Prima si è trasferito un solo giocatore, Cristiano, poi Rubén Neves, ora vediamo gente come Benzema, Kanté...

Dobbiamo stare attenti perché se continuano così il mercato si rivoluzionerà perché siamo di fronte a un concorrente che gonfierà prezzi e stipendi in modo importante. Sembra che siano piombati nel calcio per restare, bisognerà vedere che continuità ha questo movimento. Non è solo un profilo giocatore, non parliamo di vecchie glorie".