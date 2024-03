"Il mercato sta cambiando e ormai i grandi trasferimenti (in termini di costo del cartellino) sono soprattutto per i ragazzi che hanno dimostrato di avere delle potenzialità e ch esperi possano diventare dei fuoriclasse nella tua squadra". Partendo da questo concetto nell'editoriale scritto per TMW, Luca Marchetti si lascia andare ad un'analisi approfondita che riguarda anche l'Inter, club che negli ultimi anni ha preferito investire su giocatori pronti.

"In fondo a questa classifica troviamo l’Inter con 28 anni di età media di acquisti. Addirittura con un +2,32 in più rispetto agli ultimi 5 anni - sottolinea il giornalista di Sky Sport -. Per costruire questa squadra vincente la società nerazzurra ha puntato sull’esperienza. E di gran lunga la squadra in Italia che comopra giocatori già maturi (con un bello stacco rispetto a chi la precede in classifica di almeno due anni e un po’ di mesi)".