Era l'estate 2016 quando Roberto Mancini, all'epoca allenatore dell'Inter (anche se per poco), fece di tutto per portare in nerazzurro Yaya Touré, suo pallino sin dall'epoca del Manchester City. Ma proprio i Citizens gli impedirono di realizzare a Milano questa reunion nonostante la volontà del centrocampista di raggiungerlo. Dopo oltre 7 anni le due strade si sono finalmente ricongiunte: l'ivoriano infatti ha salutato lo Standard Liegi per diventare nuovo vice allenatore di Mancini alla guida della Nazionale araba.