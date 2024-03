Al centro dei servizi che 'Le Iene' hanno dedicato alle presunte anomalie nel sistema arbitrale per decidere quali direttori di gara tenere in organico e quali mandare a casa, Eugenio Abbattista, ex addetto al Var di Serie A e B che si è dimesso spontaneamente a stagione in corso, ha lanciato il suo j’accuse: "Adesso sono libero di denunciare lo schifo che c’era intorno a me", le sue parole rilasciate in esclusiva alla trasmissione tv di Italia Uno.