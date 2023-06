Nonostante il contratto che lo lega alla Cremonese fino al 2026, Emanuel Aiwu sta facendo serie riflessioni sul suo futuro. Il suo agente Marcello Brillmann, intervistato da Kicker, fa capire che al ragazzo austriaco di origini nigeriane la Serie B va un po' stretta considerando il suo rendimento nell'ultimo campionato: "Emanuel è stato in grado di attirare l'attenzione di molte squadre con le sue performance. Quest'anno ha dimostrato di essere in grado di offrire prestazioni al top anche contro i più grandi giocatori del mondo e contro squadre come Inter e Roma. Se preferisce restare in Italia o all'estero? L'uno o l'altro".