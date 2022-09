Dopo aver festeggiato la prima vittoria in Serie A portando a casa nientemeno che lo scalpo della Juventus, il Monza comincia già a pensare ai 'quasi derby' contro Inter e Milan, in programma rispettivamente l'otto gennaio e il 19 febbraio 2023. Il club brianzolo, a partire da questo pomeriggio, metterà infatti in vendita infatti un pacchetto di biglietti contenente la possibilità di accedere all’U-Power Stadium per tre gare, tra le quali quelle contro i club milanesi che sfideranno in Serie A per la prima volta la squadra del capoluogo della Brianza. Per acquistare il carnet sarà necessario il possesso della AC Monza Card.