Beppe Iachini, interpellato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro di Paulo Dybala: "Non so dove andrà, ma la cosa più importante è che si leghi a una squadra che gli permetta di vincere ed esprimersi al top. Alla sua età, l’aspetto economico non deve rappresentare una priorità: Dybala merita di raggiungere grandi traguardi e, per questo, deve sposare un club con un progetto convincente dal punto di vista tecnico”.