È stata depositata in serata alla Procura di Torino la richiesta di rinvio a giudizio nell’inchiesta sui conti della Juventus. Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e altre undici persone che nelle scorse settimane avevano ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini. Si tratta di Nedved, Paratici, Re, Bertola, Cerrato, Gabasio, Arrivabene, Roncaglio, Vellano, Boschetti e Grossi. Anche la società Juventus Football Club compare come entità giuridica nella vicenda, come evidenzia Sky Sport.