Il Botafogo si è ritirato dalla corsa di mercato per Gabriel Brazão, portiere brasiliano classe 2000 di proprietà dell'Inter, che andrà in prestito alla Ternana (qui la conferma).

Secondo Globo Esporte, il club milanese ha detto no ai bianconeri che avevano chiesto di prendere il ragazzo a titolo definitivo, lasciando una percentuale sulla futura rivendita Anche l'ex Cruzeiro ha spinto per la soluzione italiana, per andare a giocare con continuità, cosa che non avrebbe fatto al Botafogo, dove sarebbe stato il secondo di Lucas Perri.