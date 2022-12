Francesco Acerbi, dal suo arrivo sul gong del calciomercato, si è rivelato un rinforzo utile per la retroguardia dell'Inter. La dirigenza nerazzurra nei prossimi mesi deciderà se confermarlo oppure no. L'accordo prevede la cifra di 3,5 milioni di euro per riscattarlo dalla Lazio, ma il club non ha intenzione ad oggi di versare quella cifra per un giocatore verso i 35 anni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la strategia dell'Inter è quella di abbassare la cifra vista l'età di Acerbi e della fine ormai della sua avventura nella capitale.