Prima gara allo Stadium per la Juventus di Massimiliano Allegri, in questo momento impegnata in un'amichevole 'interna' tra Juventus white e Juventus black, una sorta di prima squadra vs Next Gen. A fare notizia non è tanto l'amichevole in sé, quanto i cori partiti dagli spalti. Dopo lo striscione di ieri sera che recitava "Lukaku resta a Milano, noi il secondo portiere già lo abbiamo", dalla curva Sud, proprio la curva con cui il belga aveva battibeccato in quel famoso derby d'Italia di Coppa Italia, si è sollevata la richiesta di mercato sempre più esplicita rivolta alla società: "Noi Lukaku non lo vogliamo".

Grido partito "dopo appena un minuto dal fischio d'inizio della gara" come fa sapere Gazzetta.it che aggiunge: "Mentre Vlahovic viene applaudito a ogni tocco di palla, soprattutto dopo il rigore realizzato dopo un quarto d'ora e il secondo gol arrivato poco dopo. I tifosi hanno già fatto la loro scelta".