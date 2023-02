Spunta anche il nome di Arthur nelle intercettazioni dell’inchiesta 'Prisma' che riguarda la Juventus. Il coinvolto nella telefonata questa volta è l’ex direttore finanziario Mario Re, che spiega così lo scambio con il Barcellona che coinvolse anche Miralem Pjanic: "Ma tu pensa, uno come Arthur, che per farti la plusvalenza Pjanic hai pagato 75 milioni... Cioè era palese no? Che non fosse uno da quella cifra lì", le parole riportate dal Corriere della Sera.