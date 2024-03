Se gli interrogativi in casa Juventus sembrano essere soprattutto di carattere tecnico, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera quelli all'Inter riguardano particolarmente la società.

Inzaghi, si legge, si è assicurato un futuro più che meritato con uno scudetto ormai vicinissimo, ma per Milan e Inter ci sono tanti aspetti in ballo fuori dal campo, partendo dalla telenovela infinita dello stadio in cui si confondono il futuro di San Siro e quello rivoluzionario di una nuova impiantistica. "La politica fa da cornice, ma di certezze nemmeno l’ombra", è la chiosa dell'articolo.