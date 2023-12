Il Corriere della Sera pone l'accento su una serie di aspetti molto interessanti nell'immediata vigilia di Genoa-Inter. Intanto i padroni di casa arrivano all'appuntamento per la prima volta con tutti gli attaccanti a disposizione, in una zona di classifica abbastanza tranquilla (+6 sulla zona retrocessione e con diverse squadre in mezzo) e con la possibilità di infilare per la prima volta tre risultati utili in fila, cosa mai accaduta in stagione.

Per contro l'Inter sarà di nuovo senza Martinez (che non ne saltava due di fila da febbraio 2020), probabilmente confermerà la stessa struttura vista col Lecce e sa che vincendo sarebbe matematicamente campione d'inverno. Vincere, come sottolinea giustamente il quotidiano, "significherebbe compattare ulteriormente un gruppo che in estate ha comunque cambiato dodici giocatori, un fatto che è passato quasi inosservato, anche grazie al lavoro di Inzaghi".