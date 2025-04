L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo domani all’Allianz Arena per affrontare il Bayern Monaco nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri nel turno precedente hanno eliminato il Feyenoord (vittoria per 2-0 all’andata in Olanda, 2-1 a San Siro), mentre i bavaresi di Vincent Kompany non hanno avuto problemi a piegare il Bayer Leverkusen nel derby tedesco (3-0 in casa all’andata e 2-0 al ritorno in trasferta).

Stando alle quote sulla lavagna Eplay24, il Bayern Monaco parte favorito nel match a 1.95, con il pareggio fissato a 3.50 e la vittoria dell’Inter a 3.85. L’Over 2,5 si punta a 1.87, Under a 1.83. Entrambe le squadre a segno a 1.76, NoGoal a 1.96. L’1 Primo Tempo vale 2.50, segno X a 2.20 e il 2 a 4.30. L’Over 1,5 nella prima frazione di gioco è in lavagna a 2.67. Risultato esatto 1-1 a 6.60. Sul fronte marcatori in casa Bayern, Harry Kane si scommette a 2.35, a 4.00 si gioca Michael Olise. Nell’Inter Lautaro Martinez marcatore è proposto a 3.75, a quota 4.00 Marcus Thuram.