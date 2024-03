L'agente Mario Giuffredi, intervenuto durante la Palermo Football Conference, ha mandato un messaggio di solidarietà e di vicinanza a Joe Barone, general manager della Fiorentina, che è ricoverato in condizioni critiche al San Raffaele di Milano. Ricordando tra le altre cose un aneddoto: "Credo di essere il primo procuratore che si è imbattuto in lui. Quando ha acquistato la Fiorentina, mi trovai nel loro primo mercato a litigare con lui e Daniele Pradè perché portai Cristiano Biraghi all'Inter e Jordan Veretout alla Roma. Immaginate una proprietà e un gm nuovo che vede presentarsi davanti un agente che porta via loro due calciatori importanti... Una litigata che è uscita fuori".

Nonostante l'episodio, però, Giuffredi sottolinea il valore umano del manager gigliato: "Barone però poi ha dimostrato di essere una persona dai veri sentimenti perché non mi ha portato nessun tipo di rancore".