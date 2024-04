Gianfelice Facchetti presenta dalle pagine de Il Giorno il suo nuovo lavoro, "Capitani". Si parte da Gigi Riva, "non un capitano per definizione, perché a Cagliari era Pierluigi Cera, ma lo era senza avere la fascia. Era qualcosa di più alto".

E ovviamente si passa anche attraverso le storie nerazzurre. "Tante volte c’è confusione e io ricordo sempre che il capitano della Grande Inter era Armando Picchi e che dopo lo diventò Mazzola - dice -. Papà è diventato capitano nella sua ultima stagione. Lo è stato invece in nazionale, prese la fascia nella partita subito dopo la disfatta in Corea del ’66 e lo rimase fino alla fine, in più con la particolarità che in Argentina ’78 venne portato da Bearzot come capitano non giocatore".