Dopo aver animato la festa scudetto per la sua intera durata come un vero e proprio mattatore, Nicolò Barella è rimasto "senza parole' il giorno la parata dei campioni d'Italia per le vie di Milano. Il centrocampista sardo è tornato a scrivere su Instagram, l'ultimo suo post era quello dopo l'amara finale di Champions League a Istanbul, rivolgendosi ai tifosi nerazzurri che ieri hanno fatto sentire il loro amore nei confronti della squadra di Simone Inzaghi: "Senza parole…Solo un immenso grazie", il messaggio dell'ex Cagliari.

