Come noto, dalla prossima stagione cambierà la formula della Champions League: ci saranno 36 partecipanti (4 in più) che si sfideranno in 8 partite, 4 in casa e 4 fuori, secondo un calendario che terrà conto del livello dei vari avversari e sarà stilata una classifica unica, le prime 8 si qualificheranno alla fase successiva, le altre 8 saranno eliminate, non scaleranno in Europa League. Le altre 24 parteciperanno a un playoff con partite di andata e ritorno.

In totale si giocheranno 189 partite al posto delle attuali 125, il 51% in più - ricorda oggi Il Sole 24 Ore -. Del fatturato delle tre coppe europee (sarà di 4,4 miliardi a stagione nel triennio 2024/27) la Uefa tratterrà 231 milioni, mentre ai club che non dispueteranno alcuna competizione devolverà 440 milioni. Nello specifico 308 milioni andranno alle squadre non qualificate e 132 a quelle estromesse ai turni preliminari. Infine 387 milioni saranno assorbiti dalle spese di gestione. Alla nuova Champions andranno 2,4 miliardi di euro, all'Europa League 565 milioni e alla Conference 285 milioni.

In Champions la partecipazione al girone varrà in totale 670 milioni, i risultati in campo peseranno per il 37,5% per un ammontare di 950 milioni (invece dei precedenti 600). Chi alzerà la coppa potrà quindi portare a casa più di 100 milioni.